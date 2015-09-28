​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству клиентов (ТОП-5)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству клиентов по состоянию на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству клиентов(TOП-5):

№ Банки Количество клиентов 1 MuganBank 177 365 2 ExpressBank 118 419 3 Rabitabank 113 502 4 Kredobank 39 857 5 Azer-Turk Bank 16 638

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.