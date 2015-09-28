​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству клиентов (ТОП-5)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству клиентов по состоянию на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству клиентов(TOП-5):
|№
|Банки
|Количество клиентов
|1
|MuganBank
|177 365
|2
|ExpressBank
|118 419
|3
|Rabitabank
|113 502
|4
|Kredobank
|39 857
|5
|Azer-Turk Bank
|16 638
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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