​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов (ТОП-5)

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству филиалов по состоянию на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству филиалов (TOП-5):
|№
|Банки
|Филиалы
|1
|Kapital Bank
|89
|2
|Muganbank
|44
|3
|Zamin Bank
|39
|4
|Demirbank
|33
|5
|Rabitabank
|24
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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