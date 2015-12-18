​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов (ТОП-5)

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству филиалов по состоянию на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству филиалов (TOП-5):

№ Банки Филиалы 1 Kapital Bank 89 2 Muganbank 44 3 Zamin Bank 39 4 Demirbank 33 5 Rabitabank 24

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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