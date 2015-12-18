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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству филиалов по состоянию на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по количеству филиалов (TOП-5):

    Банки Филиалы
    1 Kapital Bank 89
    2 Muganbank 44
    3 Zamin Bank 39
    4 Demirbank 33
    5 Rabitabank 24

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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