Рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов по состоянию на 1 января 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков Азербайджана по количеству филиалов (TOP-10):

№ Банки Филиалы 1 Bank Technique 61 2 Mugan Bank 44 3 Access Bank 43 4 Zamin Bank 39 5 Damirbank 33 6 Xalq Bank 25 7 Rabitabank 24 8 Nikoil Bank 21 9 YapıKredi Bank Azerbaijan 16 10 Parabank 16

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.