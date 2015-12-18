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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству ATM (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по количеству банкоматов

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству банкоматов по состоянию на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по количеству банкоматов (TOП-5):

    Банки Количество ATM
    1 Kapital Bank 561
    2 ExpressBank 85
    3 Demirbank 59
    4 Muganbank 57
    5 Rabitabank 49

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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