​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству ATM (ТОП-5)

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству банкоматов по состоянию на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству банкоматов (TOП-5):

№ Банки Количество ATM 1 Kapital Bank 561 2 ExpressBank 85 3 Demirbank 59 4 Muganbank 57 5 Rabitabank 49

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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