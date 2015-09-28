​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству ATM (ТОП-5)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству банкоматов по состоянию на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству банкоматов (TOП-5):

№ Банки Количество ATM 1 Atabank 86 2 ExpressBank 83 3 Access Bank 62 4 MuganBank 57 5 Rabitabank 49

. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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