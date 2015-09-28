​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству ATM (ТОП-5)

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству банкоматов по состоянию на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству банкоматов (TOП-5):
|№
|Банки
|Количество ATM
|1
|Atabank
|86
|2
|ExpressBank
|83
|3
|Access Bank
|62
|4
|MuganBank
|57
|5
|Rabitabank
|49
. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости