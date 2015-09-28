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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству ATM (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по количеству банкоматов

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству банкоматов по состоянию на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по количеству банкоматов (TOП-5):

    Банки Количество ATM
    1 Atabank 86
    2 ExpressBank 83
    3 Access Bank 62
    4 MuganBank 57
    5 Rabitabank 49

    . *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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