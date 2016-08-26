Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности совокупного капитала (коэффициент ROE) на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по рентабельности капитала (TOП-5):

№ Банки ROE 1 Atabank 0,16 2 PASHA Bank 0,09 3 Bank Avrasiya 0,07 4 Ziraat Bank Azerbaijan 0,061 5 Azerbaijan İndustry Bank 0,060

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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