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    Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по рентабельности капитала

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности совокупного капитала (коэффициент ROE) на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по рентабельности капитала (TOП-5):

    Банки ROE
    1 Atabank 0,16
    2 PASHA Bank 0,09
    3 Bank Avrasiya 0,07
    4 Ziraat Bank Azerbaijan 0,061
    5 Azerbaijan İndustry Bank 0,060

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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