Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности совокупного капитала (коэффициент ROE) на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по рентабельности капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|ROE
|1
|Atabank
|0,16
|2
|PASHA Bank
|0,09
|3
|Bank Avrasiya
|0,07
|4
|Ziraat Bank Azerbaijan
|0,061
|5
|Azerbaijan İndustry Bank
|0,060
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook