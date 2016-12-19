Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности капитала (коэффициент ROE) за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по рентабельности капитала (отношение прибыли к уставному капиталу) (TOП-10):
|№
|Банки
|ROE
|1
|Atabank
|30,1
|2
|Caspian Development Bank
|21,0
|3
|Kapital Bank
|16,6
|4
|Bank Avrasiya
|13,4
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|11,0
|6
|ASB Bank
|10,0
|7
|AFB Bank
|6,2
|8
|Silkway Bank
|5,6
|9
|PASHA Bank
|3,8
|10
|Pakistan National Bank-Baku
|0,8
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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