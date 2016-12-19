Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности капитала (коэффициент ROE) за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по рентабельности капитала (отношение прибыли к уставному капиталу) (TOП-10):

№ Банки ROE 1 Atabank 30,1 2 Caspian Development Bank 21,0 3 Kapital Bank 16,6 4 Bank Avrasiya 13,4 5 Ziraat Bank Azerbaijan 11,0 6 ASB Bank 10,0 7 AFB Bank 6,2 8 Silkway Bank 5,6 9 PASHA Bank 3,8 10 Pakistan National Bank-Baku 0,8

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