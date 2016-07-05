​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности капитала (коэффициент ROE) за январь-март 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по рентабельности капитала (отношение прибыли к капиталу) (TOП-10):

№ Банки ROE 1 Azer-Turk Bank 12,99 2 Atabank 10,18 3 Pasha Bank 9,41 4 Caspian Development Bank 8,53 5 SilkwayBank 4,86 6 Ziraat Bank Azerbaijan 3,57 7 Parabank 3,44 8 Zaminbank 3,43 9 ASB Bank 3,36 10 Gunaybank 3,22

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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