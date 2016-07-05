​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности капитала (коэффициент ROE) за январь-март 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по рентабельности капитала (отношение прибыли к капиталу) (TOП-10):
|№
|Банки
|ROE
|1
|Azer-Turk Bank
|12,99
|2
|Atabank
|10,18
|3
|Pasha Bank
|9,41
|4
|Caspian Development Bank
|8,53
|5
|SilkwayBank
|4,86
|6
|Ziraat Bank Azerbaijan
|3,57
|7
|Parabank
|3,44
|8
|Zaminbank
|3,43
|9
|ASB Bank
|3,36
|10
|Gunaybank
|3,22
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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