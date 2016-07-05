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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по рентабельности капитала

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности капитала (коэффициент ROE) за январь-март 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по рентабельности капитала (отношение прибыли к капиталу) (TOП-10):

    Банки ROE
    1 Azer-Turk Bank 12,99
    2 Atabank 10,18
    3 Pasha Bank 9,41
    4 Caspian Development Bank 8,53
    5 SilkwayBank 4,86
    6 Ziraat Bank Azerbaijan 3,57
    7 Parabank 3,44
    8 Zaminbank 3,43
    9 ASB Bank 3,36
    10 Gunaybank 3,22

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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