​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доходности капитала (коэффициент ROE) за январь-июнь 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доходности капитала (отношение прибыли к капиталу) (TOП-10):
|№
|Банки
|ROE
|1
|Atabank
|18,09
|2
|Zaminbank
|9,53
|3
|Кавказский банк развития
|5,32
|4
|Rabitabank
|3,78
|5
|Expressbank
|1,99
|6
|SilkWaybank
|1,99
|7
|Accessbank
|1,59
|8
|Kredobank
|1,41
|9
|ASB Bank
|0,49
|10
|Azer-Turk Bank
|0,41
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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