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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доходности капитала (коэффициент ROE) за январь-июнь 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доходности капитала (отношение прибыли к капиталу) (TOП-10):

    Банки ROE
    1 Atabank 18,09
    2 Zaminbank 9,53
    3 Кавказский банк развития 5,32
    4 Rabitabank 3,78
    5 Expressbank 1,99
    6 SilkWaybank 1,99
    7 Accessbank 1,59
    8 Kredobank 1,41
    9 ASB Bank 0,49
    10 Azer-Turk Bank 0,41

    *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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