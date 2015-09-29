​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROE (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доходности капитала (коэффициент ROE) за январь-июнь 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доходности капитала (отношение прибыли к капиталу) (TOП-10):

№ Банки ROE 1 Atabank 18,09 2 Zaminbank 9,53 3 Кавказский банк развития 5,32 4 Rabitabank 3,78 5 Expressbank 1,99 6 SilkWaybank 1,99 7 Accessbank 1,59 8 Kredobank 1,41 9 ASB Bank 0,49 10 Azer-Turk Bank 0,41

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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