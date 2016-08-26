Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (TOП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по коэффициенту рентабельности активов (ROA) на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по коэффициенту рентабельности активов (TOП-5)
|№
|Банки
|ROA
|1
|Caspian Development Bank
|0,047
|2
|Bank Avrasiya
|0,032
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|0,031
|4
|Atabank
|0,022
|5
|NBC Bank
|0,019
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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