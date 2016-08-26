Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (TOП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по коэффициенту рентабельности активов (ROA) на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по коэффициенту рентабельности активов (TOП-5)

№ Банки ROA 1 Caspian Development Bank 0,047 2 Bank Avrasiya 0,032 3 Ziraat Bank Azerbaijan 0,031 4 Atabank 0,022 5 NBC Bank 0,019

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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