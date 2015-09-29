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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доходности активов (коэффициент ROA) за январь-июнь 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доходности активов (отношение прибыли к активам) (TOП-10):

    Банки ROA
    1 Кавказский банк развития 2,18
    2 Atabank 2,12
    3 Zaminbank 1,18
    4 Expressbank 1,03
    5 Rabitabank 0,71
    6 SilkWayBank 0,69
    7 Bank Melli Iran-Baku 0,60
    8 Kredobank 0,44
    9 Accessbank 0,22
    10 AFB Bank 0,09

    . *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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