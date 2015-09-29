​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доходности активов (коэффициент ROA) за январь-июнь 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доходности активов (отношение прибыли к активам) (TOП-10):

№ Банки ROA 1 Кавказский банк развития 2,18 2 Atabank 2,12 3 Zaminbank 1,18 4 Expressbank 1,03 5 Rabitabank 0,71 6 SilkWayBank 0,69 7 Bank Melli Iran-Baku 0,60 8 Kredobank 0,44 9 Accessbank 0,22 10 AFB Bank 0,09

. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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