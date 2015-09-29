​Рэнкинг банков Азербайджана по коэффициенту ROA (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доходности активов (коэффициент ROA) за январь-июнь 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доходности активов (отношение прибыли к активам) (TOП-10):
|№
|Банки
|ROA
|1
|Кавказский банк развития
|2,18
|2
|Atabank
|2,12
|3
|Zaminbank
|1,18
|4
|Expressbank
|1,03
|5
|Rabitabank
|0,71
|6
|SilkWayBank
|0,69
|7
|Bank Melli Iran-Baku
|0,60
|8
|Kredobank
|0,44
|9
|Accessbank
|0,22
|10
|AFB Bank
|0,09
. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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