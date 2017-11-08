Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (TOP-10)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-10):
|Банки
|
Инвестиции в ценные бумаги
(тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|321 641
|2
|IBAR
|268 430
|3
|Kapital Bank
|236 960
|4
|Xalg Bank
|117 830
|5
|Rabitabank
|63 086
|6
|Bank of Baku
|49 330
|7
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|41 206
|8
|AFB Bank
|35 719
|9
|Unibank
|27 915
|10
|Bank Eurasia
|24 380
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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