Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (TOP-10)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-10):



Банки Инвестиции в ценные бумаги

(тыс. манат) 1 PASHA Bank 321 641 2 IBAR 268 430 3 Kapital Bank 236 960 4 Xalg Bank 117 830 5 Rabitabank 63 086 6 Bank of Baku 49 330 7 YapiKredi Bank Azerbaijan 41 206 8 AFB Bank 35 719 9 Unibank 27 915 10 Bank Eurasia 24 380

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