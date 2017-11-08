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    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (TOP-10)

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-10):


    		 Банки Инвестиции в ценные бумаги
    (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 321 641
    2 IBAR 268 430
    3 Kapital Bank 236 960
    4 Xalg Bank 117 830
    5 Rabitabank 63 086
    6 Bank of Baku 49 330
    7 YapiKredi Bank Azerbaijan 41 206
    8 AFB Bank 35 719
    9 Unibank 27 915
    10 Bank Eurasia 24 380

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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