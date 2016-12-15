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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (ТОП-5)

    Report подготовил рэнкинг банков по годовой динамике процентных расходов

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):

    БанкиГодовая динамика процентных
    расходов,     %
    1PASHA Bank 76,1
    2Gunaybank62,7
    3ASB Bank45,1
    4Turanbank37,4
    5Amrahbank29,9

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