Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитования (TOП-10)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитования (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика кредитования, %
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|165,5
|2
|Gunaybank
|29,2
|3
|ASB Bank
|27,6
|4
|Bank BTB
|26,7
|5
|PASHA Bank
|24,5
|6
|AFB Bank
|12,1
|7
|Silkway Bank
|5,7
|8
|Kapital Bank
|2,9
|9
|Bank Avrasiya
|2,1
|10
|Caspian Development Bank
|1,0
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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