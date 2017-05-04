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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитования (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике кредитного портфеля

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитования (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика кредитования, %
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 165,5
    2 Gunaybank 29,2
    3 ASB Bank 27,6
    4 Bank BTB 26,7
    5 PASHA Bank 24,5
    6 AFB Bank 12,1
    7 Silkway Bank 5,7
    8 Kapital Bank 2,9
    9 Bank Avrasiya 2,1
    10 Caspian Development Bank 1,0

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