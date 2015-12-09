​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Parabank 236,10 2 Atrabank 123,32 3 Muganbank 10,36 4 Кавказский банк развития 9,62 5 Expressbank 9,02

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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