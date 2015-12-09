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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике уставного капитала

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Parabank 236,10
    2 Atrabank 123,32
    3 Muganbank 10,36
    4 Кавказский банк развития 9,62
    5 Expressbank 9,02

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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