​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Parabank
|236,10
|2
|Atrabank
|123,32
|3
|Muganbank
|10,36
|4
|Кавказский банк развития
|9,62
|5
|Expressbank
|9,02
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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