Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (01.10.2018) - TOP-10

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 октября 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике уставного капитала (по отношению к 01.10.2017 году) (TOP-10)

№ Банки Годовая динамика,% 1 VTB Azerbaijan 521,50 2 Nikoil Bank 60,434 3 Bank Respublika 27,85 4 Bank BTB 27,79 5 YapiKredi Bank Azerbaijan 18,31 6 Rabitabank 14,46 7 Muganbank 13,33 8 Kapital Bank 10,76 9 Unibank 5,01 10 AG Bank 1,17

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