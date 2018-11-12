Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (01.10.2018) - TOP-10

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 октября 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике уставного капитала (по отношению к 01.10.2017 году) (TOP-10)
|№
|Банки
|Годовая динамика,%
|1
|VTB Azerbaijan
|521,50
|2
|Nikoil Bank
|60,434
|3
|Bank Respublika
|27,85
|4
|Bank BTB
|27,79
|5
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|18,31
|6
|Rabitabank
|14,46
|7
|Muganbank
|13,33
|8
|Kapital Bank
|10,76
|9
|Unibank
|5,01
|10
|AG Bank
|1,17
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Nərmin RəhimovaАвтор новости