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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (01.10.2018) - TOP-10

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 октября 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике уставного капитала (по отношению к 01.10.2017 году) (TOP-10)

    Банки Годовая динамика,%
    1 VTB Azerbaijan 521,50
    2 Nikoil Bank 60,434
    3 Bank Respublika 27,85
    4 Bank BTB 27,79
    5 YapiKredi Bank Azerbaijan 18,31
    6 Rabitabank 14,46
    7 Muganbank 13,33
    8 Kapital Bank 10,76
    9 Unibank 5,01
    10 AG Bank 1,17

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