Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 июля 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (относительно 01.07.2016 года) (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика совокупного капитала, % 1 Atabank 122,6 2 Rabitabank 80,9 3 Turanbank 34,1 4 Gunaybank 31,1 5 Bank Melli İran-Baku 21,7

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.