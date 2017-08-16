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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике совокупного капитала

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 июля 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (относительно 01.07.2016 года) (TOП-5):

    БанкиГодовая динамика совокупного капитала, %
    1Atabank122,6
    2Rabitabank80,9
    3Turanbank34,1
    4Gunaybank31,1
    5Bank Melli İran-Baku 21,7

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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