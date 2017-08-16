Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 июля 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (относительно 01.07.2016 года) (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика совокупного капитала, %
|1
|Atabank
|122,6
|2
|Rabitabank
|80,9
|3
|Turanbank
|34,1
|4
|Gunaybank
|31,1
|5
|Bank Melli İran-Baku
|21,7
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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