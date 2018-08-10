Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (01.07.2018) - TOP-10

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 июля 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного капитала (относительно 01.07.2017 года) (TOP-10):

№ Банки Годовая динамика, % 1 Nikoil Bank 33,96 2 YapiKredi Bank Azerbaijan 30,33 3 Xalg Bank 11,66 4 Silkway Bank 10,64 5 NBC Bank 5,55 6 VTB Azerbaijan 5,01 7 Ziraat Bank Azerbaijan 3,95 8 Bank Avrasiya 3,21 9 Bank BTB 3,21 10 Muganbank 2,54

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