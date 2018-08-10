Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (01.07.2018) - TOP-10

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 июля 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного капитала (относительно 01.07.2017 года) (TOP-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Nikoil Bank
|33,96
|2
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|30,33
|3
|Xalg Bank
|11,66
|4
|Silkway Bank
|10,64
|5
|NBC Bank
|5,55
|6
|VTB Azerbaijan
|5,01
|7
|Ziraat Bank Azerbaijan
|3,95
|8
|Bank Avrasiya
|3,21
|9
|Bank BTB
|3,21
|10
|Muganbank
|2,54
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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