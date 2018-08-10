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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (01.07.2018) - TOP-10

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 июля 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного капитала (относительно 01.07.2017 года) (TOP-10):

    БанкиГодовая динамика, %
    1Nikoil Bank33,96
    2YapiKredi Bank Azerbaijan30,33
    3Xalg Bank11,66
    4Silkway Bank10,64
    5NBC Bank5,55
    6VTB Azerbaijan5,01
    7Ziraat Bank Azerbaijan3,95
    8Bank Avrasiya3,21
    9Bank BTB3,21
    10Muganbank2,54

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