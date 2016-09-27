Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-5)

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|330,57
|2
|PASHA Bank
|99,40
|3
|AFB Bank
|78,45
|4
|Gunaybank
|56,72
|5
|Yapı Kredi Bank Azerbaijan
|39,46
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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