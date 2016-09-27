Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-5)

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первое полугодие 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика, % 1 Ziraat Bank Azerbaijan 330,57 2 PASHA Bank 99,40 3 AFB Bank 78,45 4 Gunaybank 56,72 5 Yapı Kredi Bank Azerbaijan 39,46

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.