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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-5)

    Рэнкинг возглавляет Ziraat Bank Azerbaijan

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первое полугодие 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика, %
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 330,57
    2 PASHA Bank 99,40
    3 AFB Bank 78,45
    4 Gunaybank 56,72
    5 Yapı Kredi Bank Azerbaijan 39,46

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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