Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-5)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):

№ Расходы Годовая динамика (%) 1 VTB Azerbaijan 73,75 2 Atrabank 46,37 3 MuganBank 37,13 4 ExpressBank 30,09 5 Bank Respublika 17,32

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.