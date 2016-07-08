​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первый квартал 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Caspian Development Bank
|502,43
|2
|Gunaybank
|72,60
|3
|Azer-Turk Bank
|43,13
|4
|Pasha Bank
|39,87
|5
|Kredobank
|23,66
|6
|SilkwayBank
|7,44
|7
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|4,97
|8
|AFB Bank
|1,66
|9
|Zaminbank
|-7,21
|10
|Rabitabank
|-17,82
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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