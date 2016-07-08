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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике процентных доходов

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первый квартал 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (TOП-10):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Caspian Development Bank 502,43
    2 Gunaybank 72,60
    3 Azer-Turk Bank 43,13
    4 Pasha Bank 39,87
    5 Kredobank 23,66
    6 SilkwayBank 7,44
    7 YapiKredi Bank Azerbaijan 4,97
    8 AFB Bank 1,66
    9 Zaminbank -7,21
    10 Rabitabank -17,82

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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