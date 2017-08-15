Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика расходов, % 1 Gunaybank 152,3 2 Bank BTB 125,6 3 ZiraatBankAzerbaijan 84,5 4 SilkwayBank 72,1 5 ASB Bank 45,9 6 AFB Bank 26,6 7 PASHA Bank 25,9 8 PakistanNationalBank-Baku 24,2 9 BankAvrasiya 12,6 10 Azer-TurkBank 11,8

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