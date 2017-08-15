Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

https://report.az/storage/news/1323b8d5f15da5f67a1f2784bfc4e2c9/c72e0a17-6dc3-4d54-b627-0c2aae391402_292.jpg
Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика расходов, %
|1
|Gunaybank
|152,3
|2
|Bank BTB
|125,6
|3
|ZiraatBankAzerbaijan
|84,5
|4
|SilkwayBank
|72,1
|5
|ASB Bank
|45,9
|6
|AFB Bank
|26,6
|7
|PASHA Bank
|25,9
|8
|PakistanNationalBank-Baku
|24,2
|9
|BankAvrasiya
|12,6
|10
|Azer-TurkBank
|11,8
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости