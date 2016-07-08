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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике процентных расходов

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за первый квартал 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных расходов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Caspian Development Bank 852,68
    2 Pasha Bank 159,76
    3 Gunaybank 81,72
    4 SilkwayBank 47,44
    5 Rabitabank 32,65

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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