​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-5)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за первый квартал 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Caspian Development Bank
|852,68
|2
|Pasha Bank
|159,76
|3
|Gunaybank
|81,72
|4
|SilkwayBank
|47,44
|5
|Rabitabank
|32,65
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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