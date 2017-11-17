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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-10)

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика процентных расходов, %
    1 AFB Bank 258,9
    2 Pakistan National Bank-Baku 153,2
    3 VTB Azerbaijan 137,4
    4 Ziraat Bank Azerbaijan 113,4
    5 Gunaybank 65,9
    6 ASB Bank 63,7
    7 PASHA Bank 39,2
    8 Bank BTB 8,7
    9 Accessbank 4,7
    10 Kapital Bank 1,4

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