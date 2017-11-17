Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-10)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика процентных расходов, %
|1
|AFB Bank
|258,9
|2
|Pakistan National Bank-Baku
|153,2
|3
|VTB Azerbaijan
|137,4
|4
|Ziraat Bank Azerbaijan
|113,4
|5
|Gunaybank
|65,9
|6
|ASB Bank
|63,7
|7
|PASHA Bank
|39,2
|8
|Bank BTB
|8,7
|9
|Accessbank
|4,7
|10
|Kapital Bank
|1,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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