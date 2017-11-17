Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-10)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика процентных расходов, % 1 AFB Bank 258,9 2 Pakistan National Bank-Baku 153,2 3 VTB Azerbaijan 137,4 4 Ziraat Bank Azerbaijan 113,4 5 Gunaybank 65,9 6 ASB Bank 63,7 7 PASHA Bank 39,2 8 Bank BTB 8,7 9 Accessbank 4,7 10 Kapital Bank 1,4

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