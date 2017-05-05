Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за первый квартал 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика процентных расходов, % 1 Pakistan National Bank-Baku 230,0 2 Bank Melli İran-Baku 133,8 3 ASB Bank 87,9 4 Ziraat Bank Azerbaijan 83,5 5 Gunaybank 71,3 6 PASHA Bank 61,5 7 Bank BTB 0,6 8 Bank Eurasia -1,5 9 Bank Respublika -5,8 10 AG Bank -9,1

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