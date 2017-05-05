Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за первый квартал 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика процентных расходов, %
|1
|Pakistan National Bank-Baku
|230,0
|2
|Bank Melli İran-Baku
|133,8
|3
|ASB Bank
|87,9
|4
|Ziraat Bank Azerbaijan
|83,5
|5
|Gunaybank
|71,3
|6
|PASHA Bank
|61,5
|7
|Bank BTB
|0,6
|8
|Bank Eurasia
|-1,5
|9
|Bank Respublika
|-5,8
|10
|AG Bank
|-9,1
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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