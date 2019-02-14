Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов на 1 января 2019 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (по сравнению с 01.01.2018) – ТОП-10:
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Rabitabank
|38,60
|2
|Bank Respublika
|38,46
|3
|Bank BTB
|37,81
|4
|AFB Bank
|37,54
|5
|Premium Bank
|35,07
|6
|NakhchivanBank
|29,78
|7
|Gunaybank
|28,54
|8
|NBC Bank
|26,47
|9
|Expressbank
|22,57
|10
|Kapital Bank
|22,10
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости