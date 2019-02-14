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Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов на 1 января 2019 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (по сравнению с 01.01.2018) – ТОП-10:

Банки Годовая динамика, %
1 Rabitabank 38,60
2 Bank Respublika 38,46
3 Bank BTB 37,81
4 AFB Bank 37,54
5 Premium Bank 35,07
6 NakhchivanBank 29,78
7 Gunaybank 28,54
8 NBC Bank 26,47
9 Expressbank 22,57
10 Kapital Bank 22,10

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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