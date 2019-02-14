Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов на 1 января 2019 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (по сравнению с 01.01.2018) – ТОП-10:

№ Банки Годовая динамика, % 1 Rabitabank 38,60 2 Bank Respublika 38,46 3 Bank BTB 37,81 4 AFB Bank 37,54 5 Premium Bank 35,07 6 NakhchivanBank 29,78 7 Gunaybank 28,54 8 NBC Bank 26,47 9 Expressbank 22,57 10 Kapital Bank 22,10

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.