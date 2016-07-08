​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-5)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за первый квартал 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Caspian Development Bank
|73,45
|2
|Kredobank
|42,41
|3
|Bank Melli İran-Baku
|31,29
|4
|Silkway bank
|31,20
|5
|Pasha Bank
|29,45
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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