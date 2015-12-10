​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-5)

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Mugan Bank
|50,06
|2
|VTB Azerbaijan
|40,35
|3
|Pasha Bank
|39,30
|4
|Bank Respublika
|26,87
|5
|Atrabank
|25,33
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook