​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-5)

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Mugan Bank 50,06 2 VTB Azerbaijan 40,35 3 Pasha Bank 39,30 4 Bank Respublika 26,87 5 Atrabank 25,33

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.