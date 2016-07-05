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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике проблемных кредитов

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике просроченных кредитов по состоянию на 1 апреля 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5):

    Банки Проблемные кредиты, годовая динамика (%)
    1 YapiKredi Bank Azerbaijan 71,99
    2 Zaminbank 19,76
    3 Pasha Bank 18,55
    4 Rabitabank 14,43
    5 ASB Bank 8,29

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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