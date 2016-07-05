​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике просроченных кредитов по состоянию на 1 апреля 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Проблемные кредиты, годовая динамика (%)
|1
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|71,99
|2
|Zaminbank
|19,76
|3
|Pasha Bank
|18,55
|4
|Rabitabank
|14,43
|5
|ASB Bank
|8,29
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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