Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика чистой прибыли, %
|1
|Silkway Bank
|319,7
|2
|Xalg Bank
|314,1
|3
|Muganbank
|141,4
|4
|Bank Eurasia
|119,3
|5
|ASB Bank
|- 6,2
* Отметим, что динамику ряда банков, завершивших первое полугодие прошлого года с убытками, а в этом году с прибылью, или наоборот, подсчитать не удалось, и эти банки не вошли в рейтинг.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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