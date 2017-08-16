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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике прибыли

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за первое полугодие 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-5):

    Банки Годовая динамика чистой прибыли, %
    1 Silkway Bank 319,7
    2 Xalg Bank 314,1
    3 Muganbank 141,4
    4 Bank Eurasia 119,3
    5 ASB Bank - 6,2

    * Отметим, что динамику ряда банков, завершивших первое полугодие прошлого года с убытками, а в этом году с прибылью, или наоборот, подсчитать не удалось, и эти банки не вошли в рейтинг.

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