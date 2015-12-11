Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (TOП-5):
|№
|Расходы
|Годовая динамика (%)
|1
|Kredobank
|22,93
|2
|Para Bank
|2,69
|3
|Rabitabank
|-3,85
|4
|Express Bank
|-50,07
|5
|Muganbank
|-72,64
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости