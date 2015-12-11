Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (TOП-5):

№ Расходы Годовая динамика (%) 1 Kredobank 22,93 2 Para Bank 2,69 3 Rabitabank -3,85 4 Express Bank -50,07 5 Muganbank -72,64

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.