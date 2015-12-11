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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике прибыли

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (TOП-5):

    Расходы Годовая динамика (%)
    1 Kredobank 22,93
    2 Para Bank 2,69
    3 Rabitabank -3,85
    4 Express Bank -50,07
    5 Muganbank -72,64

    *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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