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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-10)

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика прибыли, %
    1 Xalg Bank 1248,9
    2 PASHA Bank 129,5
    3 Bank Avrasiya 64,1
    4 Kapital Bank 38,8
    5 Silkway Bank 18,0

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