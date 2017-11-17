Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-10)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика прибыли, % 1 Xalg Bank 1248,9 2 PASHA Bank 129,5 3 Bank Avrasiya 64,1 4 Kapital Bank 38,8 5 Silkway Bank 18,0

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