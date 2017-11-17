Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике прибыли (TOП-10)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике прибыли за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике прибыли (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика прибыли, %
|1
|Xalg Bank
|1248,9
|2
|PASHA Bank
|129,5
|3
|Bank Avrasiya
|64,1
|4
|Kapital Bank
|38,8
|5
|Silkway Bank
|18,0
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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