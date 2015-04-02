Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике потребительского кредитования (TOP-10)

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике потребительского кредитования по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике потребительского кредитования (TOP-10):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 MuganBank 112,95 2 Bank Technique 58,84 3 VTB Azerbaijan 45,84 4 AFB Bank 41,33 5 ExpressBank 30,97 6 International Bank of Azerbaijan 22,18 7 AccessBank 19,81 8 ZaminBank 16,17 9 YapıKredi Bank Azerbaijan 15,03 10 Unibank 13,75

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.