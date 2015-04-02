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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике потребительского кредитования (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике потребительского кредитования

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике потребительского кредитования по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике потребительского кредитования (TOP-10):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 MuganBank 112,95
    2 Bank Technique 58,84
    3 VTB Azerbaijan 45,84
    4 AFB Bank 41,33
    5 ExpressBank 30,97
    6 International Bank of Azerbaijan 22,18
    7 AccessBank 19,81
    8 ZaminBank 16,17
    9 YapıKredi Bank Azerbaijan 15,03
    10 Unibank 13,75

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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