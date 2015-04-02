Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике потребительского кредитования (TOP-10)

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике потребительского кредитования по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике потребительского кредитования (TOP-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|MuganBank
|112,95
|2
|Bank Technique
|58,84
|3
|VTB Azerbaijan
|45,84
|4
|AFB Bank
|41,33
|5
|ExpressBank
|30,97
|6
|International Bank of Azerbaijan
|22,18
|7
|AccessBank
|19,81
|8
|ZaminBank
|16,17
|9
|YapıKredi Bank Azerbaijan
|15,03
|10
|Unibank
|13,75
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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