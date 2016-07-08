​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за первый квартал 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Caspian Development Bank 295,88 2 Gunaybank 49,45 3 Pasha Bank 3,39 4 YapiKredi Bank Azerbaijan 1,88 5 AFB Bank -4,27

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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