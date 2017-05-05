Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за первый квартал 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных расходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика непроцентных расходов, %
|1
|Gunaybank
|329,8
|2
|Silkway Bank
|150,6
|3
|Bank BTB
|107,7
|4
|Ziraat Bank Azerbaijan
|49,3
|5
|AFB Bank
|39,6
|6
|Bank Avrasiya
|29,4
|7
|ASB Bank
|28,8
|8
|Expressbank
|13,7
|9
|PASHA Bank
|13,6
|10
|Caspian Development Bank
|8,8
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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