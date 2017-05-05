Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за первый квартал 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных расходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика непроцентных расходов, % 1 Gunaybank 329,8 2 Silkway Bank 150,6 3 Bank BTB 107,7 4 Ziraat Bank Azerbaijan 49,3 5 AFB Bank 39,6 6 Bank Avrasiya 29,4 7 ASB Bank 28,8 8 Expressbank 13,7 9 PASHA Bank 13,6 10 Caspian Development Bank 8,8

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