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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOP-5)

    В рэнкинге лидирует Ziraat Bank Azerbaijan

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за первое полугодие 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOP-5):

    БанкиГодовая динамика, в %
    1Ziraat Bank Azerbaijan20707,24
    2PASHA Bank853,53
    3AFB Bank380,99
    4Azer-Turk Bank190,28
    5Yapı Kredi Bank Azerbaijan62,33

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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