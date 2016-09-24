Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOP-5)

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за первое полугодие 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOP-5):

№ Банки Годовая динамика, в % 1 Ziraat Bank Azerbaijan 20707,24 2 PASHA Bank 853,53 3 AFB Bank 380,99 4 Azer-Turk Bank 190,28 5 Yapı Kredi Bank Azerbaijan 62,33

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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