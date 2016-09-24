Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOP-5)

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOP-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика, в %
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|20707,24
|2
|PASHA Bank
|853,53
|3
|AFB Bank
|380,99
|4
|Azer-Turk Bank
|190,28
|5
|Yapı Kredi Bank Azerbaijan
|62,33
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook