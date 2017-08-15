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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике непроцентных доходов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за первое полугодие 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика непроцентных доходов (%)
    1 Gunaybank 734,3
    2 Turanbank 174,7
    3 Bank Eurasia 81,3
    4 Bank BTB 68,7
    5 Rabitabank 54,1
    6 Expressbank 53,7
    7 Silkway Bank 51,3
    8 NBC Bank 44,8
    9 Ziraat Bank Azerbaijan 24,1
    10 ASB Bank 8,7

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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