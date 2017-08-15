Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика непроцентных доходов (%)
|1
|Gunaybank
|734,3
|2
|Turanbank
|174,7
|3
|Bank Eurasia
|81,3
|4
|Bank BTB
|68,7
|5
|Rabitabank
|54,1
|6
|Expressbank
|53,7
|7
|Silkway Bank
|51,3
|8
|NBC Bank
|44,8
|9
|Ziraat Bank Azerbaijan
|24,1
|10
|ASB Bank
|8,7
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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