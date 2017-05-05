Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за первый квартал 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика непроцентных доходов, %
|1
|Gunaybank
|881,9
|2
|Caspian Development Bank
|755,6
|3
|Bank BTB
|308,9
|4
|Bank Eurasia
|94,2
|5
|Expressbank
|36,6
|6
|Rabitabank
|32,4
|7
|Silkway Bank
|31,3
|8
|Bank Respublika
|22,4
|9
|ASB Bank
|21,1
|10
|Ziraat Bank Azerbaijan
|7,5
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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