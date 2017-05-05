Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за первый квартал 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика непроцентных доходов, % 1 Gunaybank 881,9 2 Caspian Development Bank 755,6 3 Bank BTB 308,9 4 Bank Eurasia 94,2 5 Expressbank 36,6 6 Rabitabank 32,4 7 Silkway Bank 31,3 8 Bank Respublika 22,4 9 ASB Bank 21,1 10 Ziraat Bank Azerbaijan 7,5

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