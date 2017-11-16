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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-10)

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика непроцентных доходов, %
    1 Gunaybank 591,4
    2 Expressbank 42,6
    3 AFB Bank 40,6
    4 Turanbank 19,2
    5 Muganbank 14,9
    6 NBC Bank 9,9
    7 Kapital Bank 9,7
    8 Silkway Bank 9,3
    9 ASB Bank -1,7
    10 Ziraat Bank Azerbaijan -8,2

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