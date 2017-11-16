Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика непроцентных доходов, % 1 Gunaybank 591,4 2 Expressbank 42,6 3 AFB Bank 40,6 4 Turanbank 19,2 5 Muganbank 14,9 6 NBC Bank 9,9 7 Kapital Bank 9,7 8 Silkway Bank 9,3 9 ASB Bank -1,7 10 Ziraat Bank Azerbaijan -8,2

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