Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (относительно января-сентября 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика непроцентных доходов, %
|1
|Gunaybank
|591,4
|2
|Expressbank
|42,6
|3
|AFB Bank
|40,6
|4
|Turanbank
|19,2
|5
|Muganbank
|14,9
|6
|NBC Bank
|9,9
|7
|Kapital Bank
|9,7
|8
|Silkway Bank
|9,3
|9
|ASB Bank
|-1,7
|10
|Ziraat Bank Azerbaijan
|-8,2
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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