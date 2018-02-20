Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (2017 год) - TOP-10

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за 2017 год.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (по отношению к 2016 году):

№ Банки Непроцентные доходы, годовая динамика (%) 1 Gunaybank 200,9 2 VTB Azerbaijan 103,0 3 Amrahbank 51,6 4 Ziraat Bank Azerbaijan 12,2 5 Silkway Bank 11,2 6 Kapital Bank 7,1 7 Rabitabank 6,4 8 Expressbank 3,7 9 Bank Melli İran-Baku -8,0 10 Muganbank -9,4

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