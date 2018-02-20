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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (2017 год) - TOP-10

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за 2017 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (по отношению к 2016 году):

    Банки Непроцентные доходы, годовая динамика (%)
    1 Gunaybank 200,9
    2 VTB Azerbaijan 103,0
    3 Amrahbank 51,6
    4 Ziraat Bank Azerbaijan 12,2
    5 Silkway Bank 11,2
    6 Kapital Bank 7,1
    7 Rabitabank 6,4
    8 Expressbank 3,7
    9 Bank Melli İran-Baku -8,0
    10 Muganbank -9,4

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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