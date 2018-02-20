Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (2017 год) - TOP-10

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за 2017 год.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике непроцентных доходов (по отношению к 2016 году):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы, годовая динамика (%)
|1
|Gunaybank
|200,9
|2
|VTB Azerbaijan
|103,0
|3
|Amrahbank
|51,6
|4
|Ziraat Bank Azerbaijan
|12,2
|5
|Silkway Bank
|11,2
|6
|Kapital Bank
|7,1
|7
|Rabitabank
|6,4
|8
|Expressbank
|3,7
|9
|Bank Melli İran-Baku
|-8,0
|10
|Muganbank
|-9,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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