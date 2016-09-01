Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике наличных средств (ТОП-5)

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике наличных средств (по сравнению с состоянием на 01.07.2015) (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|19 786,68
|2
|Azer-Turk Bank
|437,75
|3
|Gunaybank
|288,61
|4
|PASHA Bank
|135,07
|5
|Turanbank
|83,49
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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