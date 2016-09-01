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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике наличных средств (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике наличных средств

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике наличных средств (по сравнению с состоянием на 01.07.2015) (TOП-5):

    Банки Годовая динамика, %
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 19 786,68
    2 Azer-Turk Bank 437,75
    3 Gunaybank 288,61
    4 PASHA Bank 135,07
    5 Turanbank 83,49

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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