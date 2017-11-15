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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитов (TOП-10)

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитов (по отношению к 01.10.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика кредитного портфеля,%
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 116,2
    2 Gunaybank 48,4
    3 ASB Bank 34,1
    4 PASHA Bank 31,6
    5 Atabank 29,7
    6 NBC Bank 10,1
    7 AFB Bank 6,2
    8 Bank Eurasia 4,3
    9 Muganbank 3,6
    10 Silkway Bank 3,0

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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