Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитов (TOП-10)

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитов (по отношению к 01.10.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика кредитного портфеля,%
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|116,2
|2
|Gunaybank
|48,4
|3
|ASB Bank
|34,1
|4
|PASHA Bank
|31,6
|5
|Atabank
|29,7
|6
|NBC Bank
|10,1
|7
|AFB Bank
|6,2
|8
|Bank Eurasia
|4,3
|9
|Muganbank
|3,6
|10
|Silkway Bank
|3,0
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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