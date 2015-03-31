​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля (TOP-10)

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитного портфеля (TOP-10):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Azer-Turk Bank 251,10 2 Gunaybank 167,72 3 Atabank 84,06 4 PASHA Bank 57,92 5 VTB Azerbaijan 49,23 6 ASB Bank 37,71 7 Rabitabank 37,59 8 MuganBank 32,68 9 Bank Technique 32,50 10 Access Bank 30,83

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.