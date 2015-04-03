Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике ипотечного кредитования (TOP-10)

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного ипотечного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного ипотечного портфеля (индивидуальное финансирование и по линии ИФА) (TOP-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Bank Technique
|196,58
|2
|AFB Bank
|145,46
|3
|Turanbank
|79,78
|4
|Nikoil Bank
|78,86
|5
|YapıKredi Bank Azerbaijan
|72,30
|6
|NBC Bank
|70,01
|7
|Access Bank
|68,86
|8
|ExpressBank
|66,20
|9
|Xalq Bank
|49,61
|10
|Bank Avrasiya
|15,42
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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