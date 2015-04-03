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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике ипотечного кредитования (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков по годовой динамике совокупного ипотечного портфеля

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного ипотечного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного ипотечного портфеля (индивидуальное финансирование и по линии ИФА) (TOP-10):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Bank Technique 196,58
    2 AFB Bank 145,46
    3 Turanbank 79,78
    4 Nikoil Bank 78,86
    5 YapıKredi Bank Azerbaijan 72,30
    6 NBC Bank 70,01
    7 Access Bank 68,86
    8 ExpressBank 66,20
    9 Xalq Bank 49,61
    10 Bank Avrasiya 15,42

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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