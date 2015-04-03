Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике ипотечного кредитования (TOP-10)

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного ипотечного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного ипотечного портфеля (индивидуальное финансирование и по линии ИФА) (TOP-10):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Bank Technique 196,58 2 AFB Bank 145,46 3 Turanbank 79,78 4 Nikoil Bank 78,86 5 YapıKredi Bank Azerbaijan 72,30 6 NBC Bank 70,01 7 Access Bank 68,86 8 ExpressBank 66,20 9 Xalq Bank 49,61 10 Bank Avrasiya 15,42

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