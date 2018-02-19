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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике инвестиций в фондовый рынок (2017 год) - TOP-10

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги (по отношению к 01.01.2017 году), (TOP-10):

    Банки Инвестиции в ценные бумаги,
    годовая динамика,    %
    1 Kapital Bank 16625,3
    2 YapiKredi Bank Azerbaijan 1168,3
    3 Xalg Bank 1110,1
    4 Rabitabank 628,6
    5 Ziraat Bank Azerbaijan 312,4
    6 Expressbank 232,7
    7 Bank Avrasiya 154,9
    8 Pasha Bank 113,2
    9 Atabank 75,6
    10 Nikoil Bank 64,8

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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