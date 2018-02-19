Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике инвестиций в фондовый рынок (2017 год) - TOP-10

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги (по отношению к 01.01.2017 году), (TOP-10):

№ Банки Инвестиции в ценные бумаги,

годовая динамика,% 1 Kapital Bank 16625,3 2 YapiKredi Bank Azerbaijan 1168,3 3 Xalg Bank 1110,1 4 Rabitabank 628,6 5 Ziraat Bank Azerbaijan 312,4 6 Expressbank 232,7 7 Bank Avrasiya 154,9 8 Pasha Bank 113,2 9 Atabank 75,6 10 Nikoil Bank 64,8

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