Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике инвестиций в фондовый рынок (2017 год) - TOP-10

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги на 1 января 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги (по отношению к 01.01.2017 году), (TOP-10):
|№
|Банки
|
Инвестиции в ценные бумаги,
годовая динамика,%
|1
|Kapital Bank
|16625,3
|2
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|1168,3
|3
|Xalg Bank
|1110,1
|4
|Rabitabank
|628,6
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|312,4
|6
|Expressbank
|232,7
|7
|Bank Avrasiya
|154,9
|8
|Pasha Bank
|113,2
|9
|Atabank
|75,6
|10
|Nikoil Bank
|64,8
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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