Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги (TOP-5)

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика инвестиций в ценные бумаги, %
|1
|Bank of Baku
|1 952,4
|2
|Expressbank
|338,7
|3
|Bank Melli İran-Baku
|203,6
|4
|Pakistan National Bank-Baku
|153,3
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|143,9
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости