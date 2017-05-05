Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги (TOP-5)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика инвестиций в ценные бумаги, %

1 Bank of Baku 1 952,4 2 Expressbank 338,7 3 Bank Melli İran-Baku 203,6 4 Pakistan National Bank-Baku 153,3 5 Ziraat Bank Azerbaijan 143,9

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