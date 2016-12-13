 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике доходов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика доходов,%
    1 Gunaybank 109,6
    2 PASHA Bank 84,5
    3 ASB Bank 25,1
    4 Pakistan National Bank-Baku 22,5
    5 Silkway Bank 22,3

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi